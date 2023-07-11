Москва, 11 июля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Информацию о якобы сговоре следователя по делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) с адвокатом опровергли в ГУ МВД Москвы. Об этом 11 июля сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео с канала: Speak with Sarah Валерия Чекалина.

В Telegram-канале Маsh была размещена информация о том, что следователя, работающего по уголовному делу блогера, заподозрили в сговоре с адвокатом потерпевшей стороны, а также в нарушении ряда процессуальных норм. Кроме того, в публикации утверждалось, что следователь отстранена от работы, и в отношении неё начата служебная проверка.

«ГУ МВД России по городу Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время по указанному уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что следователь, упомянутая в публикации, находится на рабочем месте и продолжает выполнять служебные обязанности. Дело блогера Лерчек передано из районного отдела полиции в следственную часть УВД по ВАО города Москвы. Такое решение принято в связи с большим объёмом работы и наличием нескольких потерпевших.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Савеловский суд Москвы отказался снять арест с имущества Чекалиной (блогер Лерчек) и её супруга. Речь идёт о снятии ареста с автотранспортных средств Rolls-Royce, принадлежащих Чекалиным, которые были изъяты в ходе обыска в их доме под Красногорском в Подмосковье.

По данным следствия, блогеры в апреле 2021 года «отмыли» более 130 млн рублей, добытых преступным путём. Они приобрели на них валюту США, маскируя связь легализованных денег с преступным источником их происхождения. В материалах уголовного дела указано, что денежные средства легализовывались через финансовые операции в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими.

Суд в рамках расследования уголовного дела арестовал более 311 млн рублей на банковских счетах Чекалиной и её супруга.