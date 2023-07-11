Вашингтон, 11 июля, 2023, 22:06 — ИА Регнум. В США заявили, что Украина может потерять свои города, если Россия скорректирует цели специальной военной операции, а НАТО не вмешается в конфликт. По мнению авторов издания Newsweek, в случае, если бы так развивались события, Киев мог бы упустить контроль над Одессой и Харьковом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Так как насчёт ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу», — убеждены авторы публикации.

В статье также отмечается, что контрнаступление ВСУ не возымело возлагаемого на него эффекта, и что ни один объективный аналитик не может представить ситуацию, в которой Украина самостоятельно вернёт утраченные территории.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с самого начала попыток наступления ВСУ ничего не добились ни на одном из тактических направлений в зоне спецоперации. Глава Минобороны отметил, что украинские войска не прекращают предпринимать попытки наступления, но прорвать российскую оборону не могут, и продолжают свои безуспешные «мясные штурмы».

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин рассказал, что потери украинских войск в 10 раз больше, чем у российской армии. По данным на тот момент, ВСУ потеряли 186 танков и 418 бронемашин. Позднее глава государства уточнил, что только на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.