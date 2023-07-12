Москва, 12 июля, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Участок в районе Арбат в Москве освободили от незаконной трехэтажной постройки. Освобожденную территорию расчистили и озеленили, рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров.

Пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Незаконная постройка по адресу Москва, Староконюшенный переулок, владение 36 до демонтажа

Ранее по адресу Староконюшенный переулок, владение 36 находилась незаконная постройка, ее общая площадь составляла 200 квадратных метров, сообщил Бобров. Здание возвели без разрешительной документации. Оно располагалось между объектами культурного наследия города — домом Общества русских врачей и домом Пороховщикова, что могло нанести урон памятникам. Трехэтажный самострой демонтировали летом 2022 года, а после расчистили территорию площадью 100 квадратных метров.

«Освобождение городского пространства от самовольно возведенных объектов является одной из основных задач Госинспекции по недвижимости. Работы проводятся во всех административных округах Москвы, особое внимание мы уделяем исторической и туристической части города», — отметил Иван Бобров. После демонтажа самостроев территории приводят в порядок: озеленяют, восстанавливают газоны. «Так, например, вместо трехэтажного самостроя в Староконюшенном переулке на площади 100 квадратных метров появился газон», — добавил он.

Пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Газон на месте демонтированной незаконной постройки по адресу Москва, Староконюшенный переулок, владение 36

Ведомство ведет активную работу по выявлению и ликвидации незаконно возведенных объектов. Самострои не только нарушают архитектурный облик города, а также отнимают у горожан общественные пространства.