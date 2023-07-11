Вильнюс, 11 июля, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 11 июля признал, что альянс начал подготовку и тренировку украинских солдат ещё в 2014 году.

Nato.int Йенс Столтенберг

«НАТО начала обеспечивать снабжение и подготовку украинских вооруженных сил с 2014 года», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО.

Генсек также сообщил, что страны альянса подтвердили готовность тренировать украинских лётчиков управлению истребителями F-16. Столтенберг заявил, что работа НАТО в данный момент состоит в обеспечении Украине возможностей выйти из конфликта победительницей.

«Если Украина не останется демократической и независимой страной, не будет основ для обсуждения гарантий безопасности или вступления в НАТО», — резюмировал он.

Ранее пленный украинский военный рассказал о подготовке к «уничтожению русских». По его словам, украинским военным, обучавшимся в странах НАТО, внушали, что чем больше русских они уничтожат, тем лучше будет для Киева. Пленный добавил, что бойцам ВСУ также давали определённые препараты для повышения адреналина. Мужчина убеждён, что это были наркотические препараты, так как после них всё было «как в тумане». Эти заявления подтвердил и другой военнопленный, проходивший обучение в Словении. По его словам, психологи НАТО вели пропаганду, что русских необходимо уничтожать.