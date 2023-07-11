Москва, 11 июля, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Госдума 11 июля приняла во втором и третьем чтении закон, обязующий банки в течение 30 дней возмещать гражданам их похищенные средства, переведённые без согласия клиента.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

В соответствии с документом совершивший перевод оператор будет обязан возместить сумму после получения заявления лица о возмещении. Если перевод был трансграничным — в течение шестидесяти дней. Суммы должны возвращаться в полном объёме. Предлагается сделать участником процесса не только банк плательщика, но и банк получателя.

Помимо этого предлагается дать банкам право несколько дней не выполнять операции с явными признаками мошенничества, даже если на них есть согласие клиента.

«Похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику», — говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил корреспонденту ИА Регнум, что идея о возмещении убытков от мошенников правильная, но, учитывая масштабы злоупотребления, есть риски ошибочно оказаться в числе нежелательных денежных получателей или потерять время из-за замороженного денежного перевода. Депутат отметил, что инициативу необходимо грамотно и детально регулировать. Делягин указал, что российские правоохранители в настоящий момент не могут самостоятельно справиться с мошенниками.