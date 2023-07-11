Краснодар, 11 июля, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Опубликованы кадры утренней пробежки замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого прямо перед его убийством.

Кадр из видео Пробежка Станислава Ржицкого

В ролике, снятом городскими камерами видеонаблюдения, Ржицкий пробегает по привычному маршруту. Через несколько минут после событий на видео его подкараулил подозреваемый в убийстве Сергей Денисенко. Из тела Ржицкого правоохранители извлекли две пули. Ролик опубликовал Следственный комитет России.

Ранее следователи показали кадры задержания Денисенко. В момент задержания у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, по предварительным данным, он застрелил Ржицкого. Оперативники задержали Денисенко в частном доме, при задержании он не оказывал сопротивления.

Тело Станислава Ржицкого обнаружили 10 июля неподалёку от улицы Береговой в Краснодаре. Его убили вблизи спорткомплекса «Олимп» во время утренней пробежки. Убийца несколько раз выстрелил в Ржицкого, он скончался на месте от полученных ранений.