Москва, 11 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Минобороны России 11 июля показало кадры уничтожения боевой бронированной машины Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 уничтожил боевую бронированную машину ВСУ вместе с десантом ударом управляемой ракеты», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля рассказал о тяжёлых потерях ВСУ в зоне спецоперации. По данным Минобороны, с 4 июня ВСУ потеряли порядка трёх тысяч единиц военной техники. В общей сложности украинская армия потеряла с начала контрнаступления 21 самолёт, 1244 танка, 914 единиц специальной автомобильной техники, 25 машин РСЗО, два зенитных ракетных комплекса, 403 артиллерийских орудия и миномёта, а также 483 беспилотника.