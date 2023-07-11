Вильнюс, 11 июля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 11 июля, что лидеры альянса утвердили план развёртывания 300 тыс. военных на восточном фланге. По словам генсека, они также увеличат оборонные закупки и планируют траты на оборону как минимум на уровне 2% от ВВП.

U.S. Secretary of Defense Йенс Столтенберг

«Одиннадцать союзников достигают или превышают двухпроцентный ориентир. Мы ожидаем, что в следующем году это число существенно возрастёт. Сегодня союзники взяли на себя твердое обязательство ежегодно инвестировать в оборону не менее 2% ВВП», — сказал Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе.

Вместе с тем, по его словам, в 2023 году расходы европейских союзников и Канады на оборону вырастут на 8,3%. Столтенберг добавил, что это самый большой рост расходов на оборону за последние десять лет, параллельно с которым, в соответствии с новыми планами альянса, 300 тыс. военных будут находиться в высокой степени готовности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «сквозящем» антироссийском настрое участников саммита НАТО. Он добавил, что участники будут вести все обсуждения на саммите во враждебном по отношению к Москве ключе, так как члены альянса воспринимают Кремль как врага.