Москва, 11 июля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля рассказал журналистам, что количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта 2022 года выросло в 1,8 раза, а в 2023 году — более чем в 5 раз.

Михаил Куравлев/РИА Новости Производство корпусов бронебойно-подкалиберных снарядов для танков

«В 2023 году Россия увеличила выпуск боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года», — сказал Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что оборонно-промышленному комплексу (ОПК) в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения и техники для спецоперации. Как отметил Шойгу, «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, а «Камаз» — поставки автомобилей в 17,6 раза.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал 4 марта указ, который регулирует деятельность предприятий, выполняющий государственный оборонный заказ во время военного положения. Согласно этому документу, государство может ограничить права акционеров предприятий, которые нарушат поставки по гособоронзаказу. После этого Минпромторг сможет вводить внешнее управление в таких компаниях и назначать управляющую организацию, которая станет единоличным исполнительным органом на предприятии.