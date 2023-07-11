Нью-Йорк, США, 11 июля, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил 11 июля, что Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии.

Un.org Василий Небензя

«Запад заинтересован в продлении механизма трансграничной помощи в Сирии для подпитки террористов в Идлибе», — сказал Небензя.

Он также назвал спектаклем устроенное Западом в СБ ООН голосование по проекту резолюции о продлении механизма помощи в Сирии на девять месяцев. Он добавил, что если российскую резолюцию не примут, механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию можно закрывать.

Позже стало известно, что СБ ООН не принял проект резолюции России, который предлагал продлить на полгода работу механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции. Резолюция не набрала необходимых девяти голосов.

В декабре 2022 года Турция призывала продлить действие механизма доставок гуманитарной помощи в Сирию, предусмотренного резолюцией Совбеза ООН 2042 от 2012 года. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу тогда заявил, что жители Сирии сталкиваются с серьёзными проблемами, поэтому очень важны регулярные поставки гумпомощи населению.

В январе соответствующую резолюцию, принятую 12 июля 2022 года, продлили ещё на шесть месяцев. Согласно документу, Генеральный секретарь ООН должен предоставить специальный доклад о гуманитарных потребностях в Сирии не позднее 10 июня. Резолюция сохраняла работу единственного пункта пропуска трансграничной помощи «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции.