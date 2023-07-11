Москва, 11 июля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля рассказал журналистам, что Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин дважды в сутки заслушивает доклады командования объединённой группировки, а также отдельных военачальников.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Путин дважды в сутки подробно заслушивает доклады объединённой группировки и командиров по обстановке на фронте», — сказал Шойгу.

Как уточнил министр обороны, несмотря на свою загруженность, Путин заслушивает доклады детально по каждому направлению, и все командиры на всех уровнях чувствуют меру ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля заявил, что российский лидер получает информацию о ходе спецоперации на месте. В кремле тогда сообщили, что российский лидер всё чаще посещает новые регионы, проводит проверки штабов, получает информацию на месте, оперативную информацию о ходе СВО.

Президент России 18 апреля также посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР и штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Во время поездок глава государства заслушал доклады военных.