Москва, 11 июля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западная разведка отметила высокую эффективность российской обороны в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он сообщил 11 июля.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны указал, что они отметили эффективность российских линий обороны, минных заграждений и работу российской авиации.

«Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки», — заявил Шойгу.

Обозреватель Лоренцо Кремонези, ссылаясь на командиров ВСУ, сообщил, что украинские военные не добились никаких успехов из-за сильной линии обороны Вооружённых сил России. Украинский полковник Сергей Яндульский, чьи слова привёл журналист, посетовал, что ВСУ не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО. Он признал, что ВС России хорошо подготовились к наступательным действиям украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне спецоперации. Там он провёл совещание с командованием и отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений ВСУ на тактических направлениях зоны ответственности группировки. Глава Минобороны поручил активно вести разведку, чтобы вовремя вскрывать планы украинской армии.