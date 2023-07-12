Москва, 12 июля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. О масштабных проектах в сфере экономического развития Москвы смогут узнать посетители «Неделя экономики», которая состоится в конце августа в рамках Московского урбанистического форума. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Москва входит в число крупнейших городских экономик мира, — напомнил он. — За последние пять лет валовой региональный продукт столицы увеличился на 16,3%, инвестиции в основной капитал — в 2,4 раза, а объем производства обрабатывающей промышленности — вдвое». Заместитель мэра российской столицы уверен, что это — результат работы по улучшению инвестиционного климата столицы России, развитию механизмов государственно-частного партнерства и созданию широкого перечня мер поддержки бизнеса.

«Узнать о них и о значимых проектах экономического развития города все желающие смогут в конце августа в ходе «Недели экономики», которая пройдет в рамках Московского урбанистического форума», — отметил он.

Ожидается, что мероприятие станет площадкой для дискуссий, обмена опытом и расширения круга потенциальных партнеров. Перед посетителями «Недели экономики» выступят представители органов власти, разных отраслей бизнеса, крупнейших вузов, а также деятели культуры. Московский урбанистический форум проводится 12-й раз и продлится с 1 августа по 10 сентября.