Краснодар, 11 июля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Следственный комитет России 11 июля опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве замглавы отдела по мобилизации Краснодара Станислава Ржицкого.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Подозреваемым оказался мужчина Сергей Денисенко, 1959 года рождения. В момент задержания у него обнаружили пистолет с глушителем. Предположительно, именно из этого оружия был убит Ржицкий.

Оперативники задержали Денисенко в частном доме. Как видно на кадрах, при задержании он не оказывал сопротивления. Видео опубликовали в Telegram-канале СК России.

Операцию сотрудники ведомства провели совместно с МВД и ФСБ. Следователи также возбудили уголовное дело об убийстве Ржицкого, которого нашли в Краснодаре с огнестрельным ранением.

Тело Ржицкого обнаружили 10 июля неподалёку от улицы Береговой. Его убили вблизи спорткомплекса «Олимп» во время утренней пробежки. Убийца несколько раз выстрелил в Ржицкого, который скончался на месте от полученных ранений.