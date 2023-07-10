Вашингтон, 11 июля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В администрации президента США хорошо понимают раздражение Украины из-за невозможности на сегодняшний день стать членом Североатлантического альянса. Об этом в эфире телеканала CNN заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

Он подчеркнул, что Украине ещё предстоит выполнить ряд требований, прежде чем она сможет стать членом НАТО. Прежде всего, провести реформы ― политические, экономические, управленческие. Сделать это в состоянии вооружённого конфликта сложно, отметил Кирби.

«Мы считаем, что НАТО ― это будущее Украины. Это то, о чём альянс договорился ещё в 2008 году», ― сказал представитель Белого дома.

А в силу того, что на Украине сейчас ведутся боевые действия, вступление в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку в этом случае НАТО окажется в состоянии войны с Россией, пояснил Кирби.

Он признал разочарование президента Украины Владимира Зеленского, который выступил с язвительной критикой обсуждения потенциального пути к членству в НАТО на саммите в Литве.

«Да, есть разочарование, есть желание поскорее закончить [этот конфликт] ― всё это мы понимаем. Конечно, мы разделяем многие из этих опасений», ― добавил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии Зеленский с разочарованием признал, что перспективы Украины стать членом Североатлантического альянса становятся всё более призрачными и отдалёнными. Тогда он выразил надежду на то, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе завершится принятием Украины в состав альянса.

Однако мечтам украинского лидера не суждено было сбыться. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины необходимость реализовать индивидуальный план действий по членству для вступления в альянс, а выполнить план из трёх пунктов, при соблюдении которых страна-кандидат со временем сможет рассчитывать на вхождение в альянс. Президент США Джо Байден поддержал формулировку о вступлении Украины в НАТО в будущем, которую предложил генсек альянса.

В свою очередь Германия и США намерены блокировать заявку Украины по вхождению в НАТО на саммите в Вильнюсе. По данным газеты Bild, Берлин с Вашингтоном планируют также предотвратить обращение Зеленского, в котором он попросит страны — члены альянса об этом. Такая позиция США и ФРГ привела украинского лидера в ярость.

Он раскритиковал планы саммита НАТО обсуждать не членство Украины в альянсе, а только приглашение её к вступлению. Зеленский добавил, что всё это свидетельствует о неготовности НАТО пригласить Киев в альянс, принять Украину в военный блок. По его словам, Киеву оставляют только возможность торговаться членством Украины в НАТО в рамках переговоров с Россией.

Ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявлял, что Украине не предложат войти в состав Североатлантического альянса, пока она ведёт боевые действия.