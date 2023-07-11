Вашингтон, 11 июля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. США хотят вести диалог с Россией по нераспространению ядерного оружия, однако пока для этого не созданы подходящие условия. Об этом 11 июля заявила на брифинге заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Loren Здание Госдепа США

«Мы готовы вести переговоры с Россией, но мы понимаем, что для этого есть препятствия, мы ждём, чтобы Россия действовала искренне», — сказала она.

Замглавы Госдепа отметила, что Вашингтон считает необходимым «подать сигнал» о готовности к таким переговорам, однако для этого нужно создать «необходимые условия».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 июля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и их союзники пытаются использовать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в целях навязать свою картину мироустройства и реализовать собственные амбиции. Он добавил, что Москва видит, как Запад под видом укрепления режима ядерного нераспространения оказывает давление на страны, которые проводят независимый курс в международных делах.

До этого Рябков заявил, что Россия не станет уведомлять США об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон». По его словам, эти дроны не относятся к серии соглашений 1980-х годов о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводного базирования и о проведении масштабных учений стратегических сил.