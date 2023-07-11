Краснодар, 11 июля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, задержали 11 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Операцию по задержанию сотрудники ведомства провели совместно с МВД и ФСБ. Задержанный — мужчина 1959 года рождения. Его причастность к убийству Ржицкого сейчас проверяют следователи.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля СКР возбудил уголовное дело об убийстве Ржицкого, которого нашли в Краснодаре с огнестрельным ранением.

Материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Краснодарскому краю. Глава регионального управления Андрей Маслов поставил расследование на личный контроль.

Тело Ржицкого нашли в Краснодаре рано утром 10 июля неподалёку от улицы Береговой. Его убили вблизи спорткомплекса «Олимп», очевидно, во время утренней пробежки. Убийца несколько раз выстрелил в Ржицкого, который скончался на месте от полученных ранений.