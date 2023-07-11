Могадишо, 11 июля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. В Сомали в международном аэропорту совершил жёсткую посадку небольшой пассажирский самолёт, сообщило агентство Sonnа.

Кадр из видео Жёсткая посадка пассажирского самолёта в аэропорту Сомали

«Самолёт типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде», — говорится в сообщении.

На кадрах, появившихся с места происшествия, видно, что при посадке самолёт на огромной скорости выкинуло с посадочной полосы. Он врезался в бетонный барьер, остался без шасси и одного крыла.

На борту находились 30 пассажиров, а также четыре члена экипажа. Несколько человек получили травмы, обошлось без жертв.

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Как сообщало ИА Регнум, в мае вертолёт «Робинсон-66» совершил жёсткую посадку в районе населённого пункта Селихово в Тверской области. В результате инцидента никто не пострадал. К ликвидации происшествия привлекли 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС России — пять человек и две единицы техники.