Москва, 11 июля, 2023, 19:01 — ИА Регнум. В обществе накалена обстановка и повышен уровень агрессии к тем, кто отличается, поэтому актуализируется понятие «свой/чужой». Именно этот фактор могу привести к ситуации в Электростали, где из-за ярких волос с 19-летнего молодого человека чуть не сняли скальп. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметила психолог, об истинных мотивах нападавших пока ничего неизвестно, поэтому можно лишь предполагать, что могло сподвигнуть хулиганов на совершение преступления.

«Здесь может быть несколько причин. Но сейчас очевидна проблема очень высокого уровня агрессии в обществе в отношении инакомыслящих в связи с происходящими внешними событиями. Сейчас то время, когда актуализируется понятие «свой/чужой». Это такая агрессия, направленная на тех, кто не такой, как я, как принято нормами и стандартам, когда тот другой больше похож на условного врага», — рассказала Овчаренко.

Психолог допустила, что молодой человек с яркими волосами мог не представлять особого интереса для нападавших, но общая накопившаяся злоба по стечению обстоятельств выплеснулась именно на этом юноше. Кроме того, по данным СМИ, один из нападавших угрожал юноше тем, что будь он «на его родине, то там его бы убили». По словам специалиста, это тоже своего рода проявление нездоровых радикальных наклонностей, демонстрирующих национальные традиции и устои. Также Овчаренко назвала и другую возможную причину, повлёкшую нападение, — личный фактор.

«Когда, например, у нападавших были в жизни какие-то неприятные ситуации с похожими людьми, остались болезненные воспоминания от общения с неформалами, с носителями яркого цвета волос. Тогда встреча с пострадавшим стала для них триггером», — поделилась психолог.

Версию о накале радикальных настроений в обществе поддержал и социальный психолог Алексей Рощин. Он отметил, что корень подобных нападений в ксенофобии.

«Человек с «не таким» цветом волос воспринимается как чужак, и в архаическом сознании включается это различие на свой/чужой, когда с чужим якобы надо бороться и добиваться чтобы таких не было. По сути, деревенское сознание с проявлением архаичных корней», — рассказал Рощин.

Также социальный психолог увидел в случившемся проблемы социальной адаптации приезжих в столичном регионе. Как известно, оба нападавших были неместными — один является уроженцем республики Коми, о втором говорят как об уроженце одной из среднеазиатских республик.

«Они сами здесь чужаки, но ведут охоту на других чужаков. Такой принцип, когда некоторые роялисты хотят быть ещё больше королями, чем местные, чтобы перестать быть в этой местности чужаками. Некоторые приезжие пытаются не просто влиться в число местных, но и проявить доминантные признаки, это такие преступники-мигранты, желающие «подчинить» себе неродные территории. Такой агрессивный способ самоутверждения», — объяснил эксперт.

По словам Рощина, большой город, мегаполис, где проживает много разных людей с различными культурами и взглядами, может на некоторых приезжих действовать как источник раздражения. Поэтому, как заметил психолог, если раньше в родных краях приезжие молодые люди были сдержанными, не участвовали в криминале, то здесь, в Москве и области, несхожесть мнений может серьёзно спровоцировать молодых мужчин. Так, по словам Рощина, приезжие могут стремиться «исправлять недостатки» местности, что является нездоровым асоциальным поведением.

Как сообщало ИА Регнум, в воскресенье, 9 июля, в Электростали двое неизвестных напали на молодого человека с нестандартным ярким цветом волос. В ходе потасовки хулиганы ножом срезали юноше волосы с частью кожи, в результате чего пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями головы. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, оба нападавших уже задержаны, в ближайшее время с ними будут проведены следственные мероприятия.