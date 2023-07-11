Вильнюс, 11 июля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Размещение ядерного оружия НАТО вблизи границ России было бы ошибкой, заявил 11 июля чешский президент Пётр Павел на полях саммита альянса.

IMAGO/Florian Gaertner/photothek/Global Look Press Президент Чехии Пётр Павел

«Нет необходимости размещать [его] ближе к границам, так как это только привело бы к эскалации напряжённости», — сказал Павел.

Он сказал, что альянс должен добиться, чтобы Россия не захотела применять ядерное оружие, а не провоцировать его применение. По словам главы Чехии, самого по себе факта возможности НАТО применить такое оружие уже достаточно для устрашения.

Чешский лидер добавил, что НАТО следует демонстрировать нежелание применять ядерное оружие при всех имеющихся возможностях. Следует также продемонстрировать, что от России ждут здравомыслия и нежелания применять ядерное оружие.

Как сообщало ИА Регнум, по просьбе Минска Москва решила разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 25 марта.

Путин объяснил, что ТЯО российское, и Белоруссии его Россия не передаёт. Поводом к его размещению стали обнародованные Лондоном планы передать Киеву заряды с обеднённым ураном. Кроме того, этот шаг Москвы аналогичен тем, которые осуществляет Вашингтон, размещая своё оружие у союзников.

23 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в республику прибыла значительная часть того оружия, которое планирует разместить в Белоруссии Россия. По его словам, для безопасности Белоруссии это решение Москвы очень важно.