Москва, 12 июля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Со стороны Киева было наивно полагать, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украине предложат что-то большее, чем очередную поддержку вооружениями, считает член комитета Госдумы по международным делам («Единая Россия») Дмитрий Белик. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум, объясняя, почему президент Украины раскритиковал «абсурдную» политику НАТО, которая не предполагает обсуждения членства его страны в альянсе.

Thomas Trutschel/picture alliance / photothek/ТАСС

По мнению Белика, вопрос принятия Украины в НАТО — это удобная манипуляция, к которой постоянно прибегает этот военный блок. Бесконечные обещания и заверения в поддержке — это то, что слышит и будет слышать Киев. Перспектива вступить в НАТО становится то ближе, то дальше, но так и не находит своего воплощения.

«Вполне возможно, что Зеленский разыгрывает недоумение, чтобы показать свою мнимую твёрдость и воинственность одурманенной пропагандой украинской аудитории», — сказал Белик.

По его словам, отсутствие временных рамок приглашения Украины в альянс — это не случайность, а необходимость для НАТО, потому что погружённую в хаос и стремительно теряющую суверенитет страну принимать в свои ряды западное сообщество не стремится. Возможно, Киев и надеялся на какие-то более конкретные шаги со стороны альянса, но наивно было полагать, что на этом саммите Киеву предложат что-то большее, чем очередную поддержку вооружением.

«Конкретика стран НАТО упирается именно в эти шаги ввиду того, что принимать Украину в альянс чревато, тем более на фоне провального контрнаступления. Так что военная помощь и пафосные обещания — основные характеристики дальнейшей политики НАТО в отношении Украины», — подытожил парламентарий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Зеленский возмутился тем, что на саммите НАТО запланировано обсуждение лишь приглашения Украины в этот блок, но не её членства в альянсе. По словам Зеленского, такие формулировки беспрецедентны и абсурдны и свидетельствуют о неготовности НАТО пригласить Киев в альянс. Он считает, что Киеву оставляют только возможность торговаться членством Украины в НАТО в рамках переговоров с Россией. Эта ситуация, как полагает глава киевского режима, мотивирует Россию к продолжению спецоперации и ослабляет позиции Киева.

А издание American Conservative, комментируя положение Украины, и вовсе констатировало, что США не будут рисковать собственной безопасностью для помощи Киеву и не станут принимать его в НАТО.

11 июля по итогам первого дня саммита НАТО альянс объявил, что в ближайшей перспективе вступление Украины в НАТО маловероятно, и сначала Киеву необходимо выполнить установленные условия. При этом 12 июля на саммите планируют объявить гарантии безопасности для Украины. Представители Киева уже выразили своё недовольство относительно решений НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву так и не объяснили, какие он должен выполнить условия для вступления в НАТО.