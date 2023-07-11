Мелитополь, 11 июля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В Бердянске прогремела серия взрывов. Об этом 11 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 16:30 (совпадает с мск) в городе Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов», — написал он.

Рогов уточнил, что ВСУ предприняли очередную попытку обстрела мирных жителей города, и отметил, что, по предварительной информации, украинская армия попыталась нанести удар британскими ракетами Storm Shadow. Их смогли сбить российские средства ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ ночь на 11 июля ВСУ подвергли обстрелу пять населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Под огонь украинских боевиков попали Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Раденск и Саги.

Позднее украинские военные нанесли удар по зерновому элеватору в селе Новоалексеевка в Херсонской области. При этом ВСУ использовали кассетный боеприпас, и теперь эта территория может быть «загрязнена» неразорвавшимися снарядами.