Москва, 11 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали бронегруппу Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за ошибки водителя натовской боевой машины пехоты (БМП), сообщили 11 июля в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА Регнум

«Ошибка неопытного водителя НАТОвской БМП стоила жизни бронегруппе ВСУ», — говорится в сообщении.

По информации источника, из-за оплошности украинского механика-водителя БМП застряла при попытке атаковать позиции первого Донецкого армейского корпуса. На эвакуацию к ним выдвинулась группа украинских военных, но из-за паники и несогласованности действий они не смогли вовремя добраться до застрявшей машины и были уничтожены в результате огня артиллерии 132-й бригады Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили на краснолиманском направлении гаубицу M777 американского производства. В Минобороны России заявили, что гаубицу ликвидировали самоходной артиллерийской установкой (САУ) «Мста-С». В ведомстве заявили, что благодаря корректировке огня в режиме реального времени цель, находившуюся на расстоянии более 18 км, удалось уничтожить минимальным количеством выстрелов.