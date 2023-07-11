Москва, 11 июля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Когда президент Украины Владимир Зеленский порицает НАТО за «беспрецедентную и абсурдную политику» и отсутствие чёткой позиции по вступлению Киева в этот военный блок, он работает только на внутреннего потребителя, так как знает, что никто на Западе не считает Украину полноценной страной. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 июля заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»).

IMAGO/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Никто в мире не воспринимает так называемую Украину как полноценную страну. А Зеленского как полноценного главу. Все прекрасно понимают, что это подведомственная США террористическая организация, которая занимается массовыми поставками на убой человеческого мяса. К сожалению, славянского происхождения», — констатировал Бородай.

По его словам, все аплодисменты, которые раздаются по адресу киевского режима, это аплодисменты гладиаторам, которые дерутся на арене. Но гладиаторов никто не считает за полноценных людей. Зеленский делает вид, что он этого не осознаёт, хотя прекрасно всё понимает. И разыгрываемый им спектакль предназначен исключительно для внутреннего потребления.

«Потому что человеческая масса, которую регулярно и ежедневно тащат на убой, в какой-то момент оказывается в недоумении: «Как же так? Когда же мы получим равные с белыми людьми права?». И Зеленскому надо делать хорошую мину при плохой игре и требовать эти права. Хотя он сам прекрасно знает, что никогда этих прав он не получит», — констатировал Бородай.

Парламентарий убеждён, что в ближайшей перспективе Киев не получит приглашений в альянс, а перспектива у Украины одна — «политически скончаться». Поэтому, как полагает Бородай, можно считать, что у Украины никогда не получится вступить в НАТО.

«Интересы западной цивилизации — максимально затянуть боевые действия на территории Украины, — убеждён Бородай. — Поскольку уничтожение славян (неважно, великороссов, малороссов или белорусов) — это их заветная мечта. Чем больше представителей великого русского народа будет уничтожено, тем лучше для Запада».

Подытоживая сказанное, депутат признался, что сильно сомневается в том, что на саммите НАТО, который начинается 11 июля в Вильнюсе, будут приняты судьбоносные решения относительно Украины. По его мнению, это формальное мероприятие, а все решения сформулированы заранее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Зеленский раскритиковал планы саммита НАТО обсуждать не членство Украины в альянсе, а только приглашение её к вступлению. Глава киевского режима заявил, что его страна заслуживает большего, и сообщил, что по дороге на саммит получил сигналы о том, что в Вильнюсе уже обсуждаются формулировки, согласно которым участие Украины в альянсе не предполагается.

В свою очередь издание Spiegel выяснило, что сроков включения Украины в НАТО, плана действий по членству в альянсе в черновике итогового заявления саммита альянса нет. Сказано лишь о том, что Киев пригласят в этот блок после согласия на это всех его членов.