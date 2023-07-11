Вашингтон, 11 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. США не будут рисковать собственной безопасностью для помощи Украине, и в том числе в вопросе о вступлении Киева в НАТО. Об этом 11 июля написал обозреватель Сумантра Майтра в своей статье для издания American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Украина не стратегически важный объект, ради которого стоит развязывать ядерную войну. <…> Ни один здравомыслящий человек не будет рисковать Массачусетсом ради Мариуполя», — написал публицист.

Майтра отметил, что в этом случае суровая правда заключается в том, что будущее Украины никоим образом не связано с обеспечением безопасности Соединённых Штатов, а ситуация вокруг страны обостряет отношения американских властей с Кремлём, при том что Киев не является настолько значимым призом, чтобы из-за него идти на такие серьёзные риски.

Обозреватель добавил, что все аргументы за вступление Киева в НАТО нелепы, а Украина — это совсем не функционирующая демократия. Он добавил, что восстановление Украины по окончании конфликта тоже не входит в планы США, а потому лидеру республики Владимиру Зеленскому вряд ли стоит рассчитывать на это.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля бывший постпред США при НАТО Дуглас Лью заявил, что Вашингтону стоило начать поставки оружия Украине и готовить ВСУ к военным действиям ещё в 2015 году. По его мнению, это можно было сделать из-за воссоединения Крыма с Россией.

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что западные государства заинтересованы только в эскалации и затягивании украинского конфликта. Она подчеркнула, что наращивание поставок Западом оружия Киеву только подтверждает это.