Москва, 11 июля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по охране здоровья 11 июля рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Также депутаты одобрили несколько поправок к проекту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, официальный брак между мужчиной и женщиной аннулируют, если один из супругов изменит пол; ему также запретят усыновлять детей и проводить операции и принимать лекарства, направленные на смену пола.

В соответствии с российским законодательством, юридическая сила документа не затронет лиц, сменивших пол до дня его вступления в силу. Госдума рассмотрит проект 13 июля.

Ранее парламентарии приняли законопроект в первом чтении. В соответствии с документом, медработникам предлагается запретить проводить операции кроме случаев лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола. Проект также исключает государственную регистрацию смены пола без операций. Авторами инициативы выступили около 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Министерство здравоохранения также ранее поддержало ужесточение регулирования вопроса смены пола. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что это недопустимо проводить только на основании желания пациента. В феврале 2023 года министр здравоохранения заявил, что Россия не согласна с политикой Запада навязывать гражданам идеи смены пола.

В Кремле также прокомментировали законопроект. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от чёткой оценки, но подчеркнул, что находится в курсе экспертных обсуждений вопроса.