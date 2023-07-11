Москва, 11 июля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил 11 июля на совещании по экономическим вопросам, что все социальные задачи государства будут выполнены при любом варианте развития событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«При любых вызовах нашей экономике все социальные обязательства будут выполнены», — пообещал председатель правительства.

Он также заверил, что власти продолжат решать другие первоочередные задачи, стоящие перед государством.

По мнению Мишустина, важно за счет внутренних ресурсов создать условия для устойчивого роста, достичь поставленных целей. Среди них премьер-министр назвал обеспечение повышения качества жизни людей во всех регионах страны.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства. На встрече Мишустин заявил главе государства, что все задачи будут выполнены, а самое главное, все социальные обязательства будут выполнены. Также премьер-министр привёл данные по росту ВВП за пять месяцев 2023 года. По его словам, средний уровень достижения показателей по национальным проектам составляет 98,95%, а зарплаты россиян за январь–апрель 2023 года выросли на 4,2%.

27 июня премьер-министр на заседании правительства, посвящённом исполнению бюджета за первый квартал 2023 года, сообщил, что госбюджет России становится устойчивей, растут объёмы доходов, поступающих от несырьевых отраслей.