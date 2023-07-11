Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Вильнюс, 11 июля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский прибыл 11 июля в Вильнюс, где стартовал саммит НАТО, сообщил Telegram-канал «Политика страны».
IMAGO/Lehtikuva/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский
Информацию подтвердил спикер главы Украины Сергей Никифоров. Выступление Зеленского на мероприятии состоится сегодня в 18.00 мск.
Кроме того, на саммит прибыл украинский министр обороны Алексей Резников, который намерен, отмечает канал, подписать на мероприятии меморандум с Францией по поводу обучения украинских пилотов на самолётах F-16.
Как сообщало ИА Регнум, вопрос сроков и конкретных планов по вступлению Украины в НАТО не включили в будущее заявление саммита НАТО. Зеленский 11 июля сообщил, что ждёт от саммита алгоритма вхождения в альянс.
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