Вильнюс, 11 июля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский прибыл 11 июля в Вильнюс, где стартовал саммит НАТО, сообщил Telegram-канал «Политика страны».

IMAGO/Lehtikuva/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

Информацию подтвердил спикер главы Украины Сергей Никифоров. Выступление Зеленского на мероприятии состоится сегодня в 18.00 мск.

Кроме того, на саммит прибыл украинский министр обороны Алексей Резников, который намерен, отмечает канал, подписать на мероприятии меморандум с Францией по поводу обучения украинских пилотов на самолётах F-16.

Как сообщало ИА Регнум, вопрос сроков и конкретных планов по вступлению Украины в НАТО не включили в будущее заявление саммита НАТО. Зеленский 11 июля сообщил, что ждёт от саммита алгоритма вхождения в альянс.

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