Тверь, 11 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В Тверской области расширяются меры поддержки семей с детьми. Так, с 1 сентября этого года в регионе с 1 млн до 1,5 млн рублей увеличится размер сертификата на приобретение автотранспорта для многодетных семей. Решение об увеличении суммы губернатор Игорь Руденя озвучил 6 июля в прямом эфире телеканала «Россия 24. Тверь». Сегодня, 11 июля, соответствующие изменения в нормативные документы внесены на заседании правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Помимо увеличения номинальной стоимости сертификата будет расширен модельный ряд автомобилей. Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, наряду с микроавтобусом и минивэном многодетные семьи Верхневолжья смогут теперь приобрести легковые автомобили с типом кузова «универсал» отечественного производства.

«По просьбам наших многодетных семей мы увеличили размер сертификата, а также расширили линейку приобретаемых автомобилей. Теперь в ней и машины класса «универсал» вместимостью не менее семи мест в том числе. К нему относится и отечественная машина «Лада Ларгус» — «АвтоВАЗ» обещает выпустить ее семиместную разновидность», — отметил глава региона.

Семьям, у которых на руках имеются неоплаченные предварительные договоры купли-продажи автомобиля, в срок до 1 октября будет произведена замена сертификатов на сумму 1,5 млн рублей. Жители Тверской области, получившие сертификаты в 2022–2023 годах, но в течение двух месяцев не подобравшие автомобиль, вправе обратиться в ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» для получения нового сертификата.

В Верхневолжье реализуется целый комплекс мер поддержки больших семей, в том числе в рамках национального проекта «Демография». Благодаря принимаемым на федеральном и региональном уровнях решениям на протяжении ряда лет в Тверской области растет количество многодетных семей. Так, на 1 января 2017 года их было зарегистрировано 9 967, на начало 2023 года — 14 492.

Среди мер поддержки — выплаты при рождении третьего малыша, материнский (региональный) капитал на третьего и последующих детей, освобождение от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, уплаты транспортного налога. Дети из многодетных семей с 1 по 11 классы обеспечиваются бесплатной школьной формой. При рождении ребенка многодетные родители региона могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей.