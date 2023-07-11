Казань, 11 июля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на оборонных предприятиях Республики Татарстан. Глава Минобороны провёл инспекцию в рамках работы в Центральном военном округе (ЦВО) 11 июля.

Совместно с главой республики Рустамом Миннихановым министр посетил предприятие «Ремдизель», занимающееся капитальным ремонтом и усовершенствованием вооружения и военной техники. Также Шойгу проверил работу завода «КамАЗ».

Вместе с тем Шойгу и Минниханов посетили Казанский вертолётный завод и АО «Казанский оптико-механический завод». Предприятия заняты выпуском лёгких вертолетов «Ансат», модернизацией транспортного вертолёта Ми-8 и наблюдательной оптики и приборов ночного видения соответственно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Шойгу проверил арсеналы и выполнение гособоронзаказа в Омской области. Глава Минобороны побывал на предприятии по производству танков и тяжёлых огнемётных систем, где осмотрел автоматическую линию по сборке гусеничных лент и поставил задачу производить больше техники, строго соблюдая графики. Шойгу также проверил подготовку техники и оружия к отправке на арсеналах и базах. Его ознакомили с процессами обслуживания и ремонта вооружений и техники, подготовкой к отправке в зону СВО.