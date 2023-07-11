Москва, 11 июля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Госдума утвердила отчёт об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Документ, внесённый правительством России, депутаты приняли на пленарном заседании 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как следует из отчёта, доходы бюджета за прошлый год составили 27,8 трлн рублей, при этом расходы превысили 31,1 трлн рублей. Дефицит федеральной казны достиг почти 3,3 трлн рублей (2,1% ВВП).

В заключении комитет по бюджету и налогам отметил, что в 2022 году уровень исполнения расходов бюджета составил 97,5%, что аналогично результату 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, из доклада Счётной палаты об исполнении главного финансового документа следует, что в 2022 году в госбюджет поступило 245 видов доходов, не учтённых в прогнозе, за исключением доходов, полученных за рубежом. Казна пополнилась невыясненными платежами на сумму в 17,3 млрд рублей.

Как заявил источник «Известий», российский бюджет в 2022 году на фоне многочисленных налоговых долгов различных компаний перед государством недополучил порядка 2,5 трлн рублей. Показатель задолженности по сравнению с суммой на 1 января 2022 года увеличился на 545 млрд рублей, то есть приблизительно на 27,5%.