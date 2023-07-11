Москва, 11 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Российский доброволец с позывным Док рассказал, как оказывает первую помощь в полевых условиях в зоне специальной военной операции. Кадры его работы 11 июля показали «Известия».

Кадр из видео «Российский доброволец показал, как помогает раненым в зоне СВО»

На них Док помог бойцу, потянувшему ногу. В мирное время доброволец работал терапевтом, поэтому в своём батальоне он также ведёт «приём пациентов».

«Если что-то несерьёзное, то мы на месте можем решить. А если что-то более сложное, то госпитализируем в Лисичанск. Если нужно, то ещё дальше», — рассказал он.

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Встречаются и очень серьёзные травмы и ранения. По словам Дока, если боец теряет в бою конечность, в первую очередь у него всегда наступает шоковое состояние, иногда человек может впасть в ступор.

Ранее врача-добровольца из Бурятии Вячеслава Дондокова наградили орденом Мужества. Главврач больницы скорой медпомощи ушёл в зону СВО в 2022 году, а сейчас возглавляет военный госпиталь в зоне боевых действий и оперирует раненых бойцов и местных жителей, попавших под обстрелы. Его удостоили награды за мужество, самоотверженность и отвагу.

ИА Регнум ранее рассказало, как военный врач с позывным Мирон участвует в боях в зоне специальной военной операции. Он находится на донецком направлении. Мирон рассказал, что за время СВО поучаствовал и в городских боях, и в столкновениях в лесистой местности. По словам военного, ему не нужны медали, а сражается он за то, чтобы прекратились обстрелы, и люди смогли жить спокойно.