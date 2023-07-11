Москва, 11 июля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) ответит перед судом за расстрелы мирных граждан в Мариуполе. Как сообщили 11 июля в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении 37-летнего фельдшера медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Виталия Матвиенко направили в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Следствие установило, что 28 марта 2022 года Матвиенко вместе с двумя украинскими солдатами получил приказ об устранении мирных жителей. На проспекте Никопольского он расстрелял из автомата Калашникова легковой автомобиль, в котором находилась семья. От полученных ранений женщина скончалась на месте, мужчине, получившему тяжелое ранение, и сыну удалось скрыться от обстрела.

Несколько дней спустя Матвиенко, находясь на той же боевой позиции, совместно с военнослужащими Владиславом Овчаренко, Романом Макусей, Вадимом Семчуком расстреляли из автоматов колонну из трёх автомобилей. На то, что это был гражданский транспорт, указывали белые ленты на зеркалах.

«В результате обстрела четверо мужчин погибли на месте, двоим мужчинам и одной женщине, получившей ранение, удалось скрыться из зоны обстрела», ― говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение украинскому пограничнику, который причастен к убийству мирных жителей. По информации ведомства, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Сергей Ростовский в марте 2022 года находился в Мариуполе и потребовал от следовавших на мотороллере двух мирных жителей остановиться. После этого на расположенной рядом улице началась стрельба, и гражданские лица попытались укрыться в безопасном месте, однако Ростовский начал по ним стрелять и нанёс смертельные ранения.

В конце мая суд в Донецкой Народной Республике приговорил боевика украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максима Кондрашева к пожизненному заключению за убийство четырёх беженцев.