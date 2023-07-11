Лондон, 11 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Женская теннисная ассоциация (WTA) уважительно относится к решению спортсменок с Украины не пожимать руки представительницам России после матчей и считает это личным решением каждой теннисистки. Об этом 10 июля сообщил пресс-служба WTA.

(сс) jarmoluk Теннис

Отмечается, что ассоциация приняла решение внести ясность в этот вопрос после нескольких недоразумений на Уимблдонском турнире.

«В связи с продолжающимися боевыми действиями, WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок отказываться от традиции рукопожатия с соперницами из России и Белоруссии, так как это личное решение каждой», — говорится в сообщении.

Также WTA поблагодарила болельщиков матчей за их «понимание и уважение» к такому поведению спортсменок с Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина после матча с белорусской спортсменкой Викторией Азаренко потребовала, чтобы международные теннисные организации официально объявили об отмене рукопожатий между спортсменами с Украины, из России и Белоруссии. При этом часть зрителей проводила уходящую с корта Азаренко гулом.

До этого Свитолина объяснила свой отказ от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменками тем, что члены правительства Украины не стали на встрече пожимать руки членам правительства России.