Москва, 11 июля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Применение кассетных боеприпасов говорит об отсутствии человечности, так как травмы, наносимые таким оружием, приводят либо к гибели людей, либо к тому, что они навсегда остаются инвалидами. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 июля заявил Эмиль Фисталь, профессор, президент Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака (Донецк).

Иван Шилов ИА Регнум

«Если во время Великой отечественной войны 70% поражений были пулевыми ранениями, то сейчас, при использовании современного оружия, 70% — это минно-взрывные травмы, которые поражают значительно серьёзнее. Самое ужасное — это отсутствие человечности в этом всём. Поэтому мы протестуем и выражаем общее мнение, что такого с людьми делать нельзя», — сказал он.

Профессор рассказал, что к ним уже попадали пострадавшие от применения Украиной ракет «Точка-У» с кассетным боезарядом.

«Это, конечно, страшные травмы. В основном люди погибают. А если поступают раненые, то они в тяжелейшем состоянии. Нам удавалось некоторых излечить. Но нанесённые повреждения остаются навсегда, превращая людей в инвалидов», — рассказал Фисталь.

Он подчеркнул, что травмы, полученные людьми, пострадавшими от применения кассетных боеприпасов, отличаются от других видов ранений. Человек теряет сознание, и наступают комбинированные поражения с повреждением головного мозга и крупных сосудов. Для организма это оборачивается не только местными, но и общими изменениями.

«Комбинированные повреждения — это когда, допустим, есть раны от снарядов плюс сотрясение головного мозга, и человек теряет сознание. Или сочетание химического ожога с механическим. Это наиболее сложные и наиболее тяжёлые для лечения пострадавших», — подытожил Фисталь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «оправданными» поставки Киеву кассетных боеприпасов, так как украинская армия испытывает «колоссальную потребность» в снарядах.

В свою очередь Германия пообещала, что не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы, сославшись на конвенцию о запрете этого вида вооружений.

Однако Европейский союз заявил, что в целом поддерживает поставки Украине кассетных боеприпасов и в курсе соответствующих намерений Вашингтона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы ещё одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса. Она напомнила, что опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что элементы таких снарядов могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий.