Варшава, 11 июля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Надежда Киева на саммит НАТО в Вильнюсе напрасна: страны альянса не могут прийти к единому мнению по членству Украины, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Do Rzeczy.

Иван Шилов ИА REGNUM

Заявив, что он от саммита НАТО ждёт всё меньше и меньше, Скшипчак отметил: три месяца назад Киев возлагал надежды на это мероприятие, но сегодня очевидно, что ожидания украинской стороны не оправдаются, и это окажется ударом для Киева.

«Кажется, внутри НАТО есть центробежные силы, которые блокируют дорожную карту членства Украины в Североатлантическом альянсе. Получается, что НАТО в очередной раз не в состоянии единообразно и консолидированно сгенерировать такое решение, которое хотя бы частично оправдало ожидания украинцев», — сказал Скшипчак.

По его словам, Россию эти проблемы НАТО не слишком беспокоят. Зато на Западе ослабевает вера в НАТО, теряется энтузиазм, начинается «карусель», от которой Киеву не будет никакой пользы.

«И этот ад полон обещаний», — сказал Скшипчак, добавив, что мира ожидать не стоит.

По его мнению, США ищут формальный и юридический способ достичь компромисса и добиться переговоров Киева и Москвы. Этой же позиции, считает Скшипчак, придерживается Китай.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля перед началом саммита НАТО генсек Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ не смогли перейти в серьёзное контрнаступление, поскольку натолкнулись на сильное сопротивление ВС России. Он заявил, что НАТО следует продолжать политику вооружения Киева.

Он сказал, что нынешний саммит НАТО должен показать Киеву, что альянс будет наращивать помощь Украине — сколько потребуется.

Зеленский по дороге на саммит НАТО, где он рассчитывал получить подтверждение, что Украину возьмут в альянс, заявил о своём разочаровании. По его мнению, открывающийся саммит демонстрирует нежелание НАТО должным образом помочь Киеву, альянс проявляет неуважение, откладывая вопрос членства на неопределённый срок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО очень серьёзно помогает Киеву в действиях против России, в том числе деньгами, оружием и наёмниками, а также данными разведки. НАТО делает всё, чтобы Киев продолжал боевые действия.