Москва, 11 июля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО, потому что сама хочет заполучить территории республики. Об этом заявила 11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Западная часть Украины, с точки зрения Польши, должна принадлежать Польше», — заявила Захарова.

По словам представителя МИД, с неоформленными границами в этом смысле Украина в НАТО не нужна. Захарова считает, что если Украина будет включена в НАТО, то альянсу надо будет самому признать её границы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в Польше надеются на возвращение территорий Украины, которые были отторгнуты у этого государства после Второй мировой войны. Глава государства пояснил, что Польша хочет забрать все западные территории. Путин напомнил, что в своё время у Польши забрали эти территории и отдали советской Украине. Позже на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил, что поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину, и, судя по всему, всё к этому и идёт.

В апреле глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что руководство Польши не может отказаться от планов получения контроля над территориями Западной Украины и выжидает удобного момента. Он отметил, что это является вожделенной мечтой польских националистов. При этом глава СВР заявил, что Варшава уверена, что главным условием для воплощения такой идеи в жизнь станет крах государственности на Украине.

Киев отдаст Польше земли Украины, если это позволит удержаться у власти и продолжить терроризировать местное население. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 16 июня выразил член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман. В подтверждение своих слов парламентарий привёл исторический пример. Он заметил, что в конце 1919 года тогдашний фактический диктатор Симон Петлюра заключил с Польшей соглашение, по которому отказался от соединения Украинской и Западно-Украинской народных республик в обмен на то, что поляки окажут ему военную поддержку.

В США также заявили, что Польша должна поглотить Украину. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац считает, что Западная Украина после завершения конфликта между Москвой и Киевом должна войти в состав государства с центром в Польше, созданного по примеру Речи Посполитой. По его мнению, это государственное образование будет следовать единой внешней и оборонной политике. При этом украинцы почти мгновенно станут членами Евросоюза и НАТО.