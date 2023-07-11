Москва, 11 июля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Россия в настоящее время проходит свой особый путь развития, который непременно должен быть независимым, в противном случае страна рискует потерять свой суверенитет. Об этом 11 июля в ходе выступления перед участниками Всероссийского форума «Дигория» заявил советник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, сообщается на сайте форума.

Пресс-служба форума «Дигория» Глава СПЧ Валерий Фадеев

Эксперт уверен, что если Россия будет встраиваться в парадигму западного мира, она ничего не приобретёт. Более того, России может грозить потеря национального суверенитета.

Фадеев напомнил, что подобное уже произошло в 70-е годы, когда советские элиты разочаровались в собственном проекте и сделали выбор в пользу капитализма и западной цивилизации. Тогда, добавил глава СПЧ, значительная часть народа потеряла веру в собственную правоту.

«Наша задача в данный момент — нормализовать ситуацию и выйти из неё победителями. Либо мы останемся на обочине, либо постараемся выбраться на самостоятельную дорогу, по которой Россия шла много столетий. Другого выбора просто нет», ― подчеркнул советник главы государства.

Пресс-служба форума «Дигория» Глава СПЧ Валерий Фадеев

Он также отметил, что русский народ любит свободу и волю и желает жить в независимой стране. По его словам, человек с рабским менталитетом не сможет за 80 лет освоить пространство от Урала до Тихого океана, на такое способен только помешанный на воле человек.

«Русский человек хочет быть свободным, потому что он всегда был свободным», ― указал Фадеев.

Пресс-служба форума «Дигория» Глава СПЧ Валерий Фадеев

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что у западных стран в отношении России есть единственная цель, и она далека от созидательной. По его словам, Запад стремиться раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть ― Российскую Федерацию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этот счёт отметил, что в последнее время призывы Запада к расчленению России звучат всё громче и чаще.

По его словам, Запад «решил перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера» и нанести России стратегическое поражение. Лавров напомнил, что западные государства открыто декларируют цель уничтожить Россию или максимально её ослабить.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что Запад уничтожил Советский Союз и хочет таким же образом разрушить Россию, но этим планам не суждено сбыться. Он подчеркнул, что именно безумная истерика западных стран и их стремление похоронить Россию привели к специальной военной операции на Украине.