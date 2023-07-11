Электросталь, Московская область, 11 июля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России 11 июля опубликовало кадры задержания подозреваемых в нападении на молодого человека из-за цвета волос в Электростали.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Преступление было совершено 9 июля в городе Электростали. Предварительно установлено, что между тремя гражданами произошёл конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. 19-летний гражданин был госпитализирован со скальпированной раной волосяной части головы», — сообщило МВД.

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Полицейские задержали сначала первого подозреваемого, позднее установили местонахождение второго, который скрывался в Обнинске в Калужской области. Сообщается, что мужчин подозревают в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее одноклассник одного из нападавших рассказал ИА Регнум, что раньше его друг не проявлял агрессии. По словам молодого человека, задержанный не может быть причастен к инциденту, так как он «хороший и добрый».

Сам пострадавший также рассказал, что чувствует себя неплохо и что напавшим не понравился зелёный цвет его волос, и они решили срезать их вместе с частью скальпа.