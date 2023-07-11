Москва, 11 июля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой выявили мононуклеоз. Об этом сообщил портал Sport24.

Владимир Смирнов/ТАСС Анна Щербакова

Это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, печени и селезёнки, а также воспаление миндалин.

«У Анны диагностировали мононуклеоз», ― подтвердил в беседе с ТАСС источник.

Во второй половине июня по медицинским показаниям 19-летняя спортсменка Щербакова прервала тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе.

Анна Щербакова ― трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021 годы), чемпионка мира (2021), призёр чемпионатов Европы, олимпийская чемпионка Пекина-2022 в личном первенстве.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года фигуристка сообщила, что ей необходимо хирургическое вмешательство. Она пояснила, что выступать в полную силу ей не даёт давняя травма колена, поэтому требуется операция.