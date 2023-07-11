Москва, 11 июля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина и предприниматель Дмитрий Спиридонов стали родителями. Об этом в социальной сети написал муж исполнительницы, опубликовав фото с новорожденным сыном, которого назвали Демьяном.

Евгений Одиноков/РИА Новости Певица Лена Катина

«Я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене Катиной за сына, люблю вас», — написал Спиридонов.

Ребенок появился на свет утром 11 июля в 9 часов 19 минут.

В первом браке с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем, который закончился разводом в 2019 году, у певицы также родился сын.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Катина заявила, что ожидает второго ребёнка. Певица сообщила пол будущего ребёнка и сказала, что имя выбирал её супруг. Катина пояснила, что была абсолютно уверена в том, что родится девочка, и поэтому решила предоставить право выбора имени для мальчика мужу.

В октябре 2021 года экс-солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о романе с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым. Певица рассказала, что познакомилась со Спиридоновым во время работы — она была одним из приглашённых артистов на его день рождения.