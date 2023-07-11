Новосибирск, 11 июля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина 11 июля рассказала, что самой молодой мамой региона стала 11-летняя девочка.

«Самая маленькая девочка, которая у нас родила, ей было 11 лет. За 10 лет это был один такой случай», — привёл её слова «КП-Новосибирск».

Анохина отметила, что подобные случаи — редкость, а не система. По её словам, ежегодно мамами становятся единицы несовершеннолетних жительниц области. Средний возраст «родителей» варьируется в диапазоне 15 — 17 лет. Замминистра отметила, что малыш 11-летней мамы родился здоровым.

Как сообщало ИА Регнум, молодые мамы в России могут бесплатно получить новую профессию и работу. Право распространяется на женщин в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет и неработающих матерей дошкольников. Возможность бесплатного переобучения предоставляется по нацпроекту «Демография». В Минтруда России заявили, что из 200 тыс. человек, прошедших переобучение в 2022 году, 82% вышли на новое место работы. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что программа реализуется долгое время, и, если, к примеру, женщина записалась на обучение и не закончила его из-за болезни ребёнка, она получит возможность пройти программу повторно.