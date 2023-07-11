Москва, 11 июля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Российские туристы не стали отказываться от поездок в Турцию, несмотря на ряд недружественных действий со стороны Анкары. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 июля заявил Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

По его словам, в настоящее время никакого уменьшения российского турпотока в Турцию не началось. Потому что с момента некоторых политических событий прошло слишком мало времени, а во-вторых, на туристический поток больше влияет цена отдыха и его качество.

«Поэтому мы не ожидаем, что поток российских туристов в Турцию снизится. Если, конечно, каких-то шагов не сделает регулятор этой отрасли или правительство, — сказал Барзыкин. — В той же Анталии за полугодие на 25% увеличилось количество прибытий россиян. В Анталию прибыло 1 млн 300 тыс. человек. Отношение к российским туристам, если и изменилось, то только в каких-нибудь чатах и прочем интернет-пространстве. А реально — нет. Критичных обращений и заявлений не было».

Барзыкин подчеркнул, что сфера туризма более лояльна к людям и на неё политические проблемы автоматически быстро не переносятся. Поэтому пока сигналов о снижении туристического потока нет.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Анкара нарушила договорённости, когда отпустила главарей «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украину. Как отметил Песков, боевики должны были оставаться в Турции до окончания украинского конфликта.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Киев заслуживает членства в НАТО, и заверил, что Анкара всегда выступала за защиту территориальной целостности Украины. Позже Эрдоган также согласился ускорить процесс вступления Швеции в НАТО, несмотря на то, что до этого говорил он неготовности пойти на такие шаги.