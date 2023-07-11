Москва, 11 июля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. В аэропорту Внуково нашли кота, который неделю назад сбежал из переноски в багажном отделении. Об этом 11 июля сообщил Telegram-канал «112».

«Найден кот, который сбежал из переноски в багажном отделении аэропорта Внуково. Его нашли спустя неделю», — говорится в сообщении.

Уточняется, что животное по кличке Котик в ближайшее время возвратят хозяевам. Также к сообщению прикреплены фотографии, на которых виден найденный кот, которого затем поместили в переноску для передачи владельцам.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в Тюмени умер самый старый кот в России. Сиамского кота звали Дашун и в январе нынешнего года ему исполнилось 26 лет. Животное внесли в Книгу рекордов России.