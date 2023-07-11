Москва, 11 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Президент ВТБ Андрей Костин заявил 11 июля, что санкции Запада разрушили всю мировую торговлю и привели к росту инфляции, однако российский банковский сектор остается надёжным.

Kremlin.ru Андрей Костин

«Что касается тех санкций, которые против нас применили. Вы знаете, может быть, благодаря им мы выработали определённый иммунитет и повысили свой суверенитет в этом вопросе», — заявил он на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Костин убеждён, что проблемы из-за санкций не возникнут. Но при этом, по его словам, ВТБ понёс определённые убытки из-за того, что у группы «просто забрали собственность».

Банкир также упомянул, что крупнейший с 2008 года банковский кризис в США уже начал распространяться на Европу.

Ранее Костин неоднократно выражал сомнения в надёжном будущем западных валют и доллара в частности. Выступая 23 мая в Шанхае, глава ВТБ предположил, что юань в ближайшие десятилетия может заменить доллар в качестве основной мировой резервной и расчётной валюты. Свои доводы он подкрепил тем, что Китай уже стал второй экономикой мира, а в ближайшее время выйдет на первое место. Кроме того, Костин призывал полностью отказаться от доллара и иных «токсичных» валют в расчётах.

Комментируя его слова, доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов заявил, что сейчас рубль в России превратился в безальтернативное средство для хранения сбережений, так как все остальные способы выглядят очень ненадёжными. По мнению эксперта, глава ВТБ прав, причём риски, о которых предупредил банкир, с каждым днём выглядят всё серьёзнее.