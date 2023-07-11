Вильнюс, 11 июля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) мог бы направить Украине официальное приглашение на вступление с оговоркой, что это произойдёт, «когда придёт время». Об этом 11 июля заявил журналистам премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.

(сс) News Oresund Йонас Гар Стёре.

«Думаю, что приглашение должно быть сформулировано таким образом, что, когда придёт время и члены будут согласны, Украина сможет вступить», — сказал он.

Премьер уточнил, что НАТО намерено нарастить сотрудничество с Киевом и считает, что будущее Украины в альянсе.

Также политик назвал нынешний саммит НАТО историческим, так как ранее стало известно, что Турция согласилась на вхождение Швеции в блок.

«Впервые в истории весь северный регион будет в НАТО. Это глубокие позитивные изменения в том, как мы будем планировать нашу оборону», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на возможное расширение НАТО. При этом он поразился скоростью отказа Швеции и Финляндии от нейтралитета ради вступления в альянс.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большой опасностью для безопасности в Европе возможность выступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что те, кто собирается принимать такое решение, должны отдавать себе в этом отчёт.

Перед этим украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина вынуждена будет пересмотреть стратегию в случае, если её не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. По её словам, в этом случае Киев сместит акцент на гарантии безопасности Украине от западных стран.