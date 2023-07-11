Москва, 11 июля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку украинских военных в районе населённого пункта Ровнополь (ДНР), сообщил на брифинге 11 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«Противник рассеян и отброшен на исходные позиции», — сказал он.

Конашенков уточнил, что атаку на южнодонецком направлении отразили благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные поразили пункты управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области. По данным Минобороны, за сутки российские военные поразили два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк и Орехов. Также российские военные поразили 75 украинских артиллерийских подразделений и военную технику в 94 районах.