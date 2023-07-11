Москва, 11 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе спецоперации лишились ещё двух штурмовиков. Об этом 11 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Су-25 воздушных сил Украины», ― уточнил представитель ведомства.

Он добавил, что боевые машины уничтожили в районах Садового и Тягинки.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 8 июля в Донецкой Народной Республике украинский истребитель Су-27, 17 беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Украинский штурмовик уничтожили в районе Новогригоровки.

3 июля в Херсонской области в районе Каменки средства ПВО сбили ещё один украинский самолёт Су-27.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 455 самолётов и 241 вертолёт Вооружённых сил Украины.