Москва, 11 июля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил во время встречи с председателем правления ВТБ Андреем Костиным, что повышение финансовой независимости страны произошло вовремя, учитывая негативные тенденции в банковской системе США.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло», — сказал глава российского государства.

По словам главы ВТБ, в США фактически начался крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу. Он отметил, что санкции обоюдоострые. Поэтому те санкции, который применил Запад в отношении России, по существу, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции. Однако Костин заверил, что российский банковский сектор чувствует себя надёжно.

При этом председатель правления банка заявил, что благодаря санкциям ВТБ повысил суверенитет и выработал иммунитет в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе выступления на ПМЭФ-2023 Путин 16 июня заявил, что российские банки смогли пройти испытание на прочность в условиях санкционного давления. Глава государства уточнил, что опережающими темпами растет ипотечное кредитование, объём которого по состоянию на апрель вырос на 18%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина указала 9 июня, что отечественная экономика, по прогнозу Центробанка, в 2024 году полностью вернётся к докризисному уровню.