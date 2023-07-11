Москва, 11 июля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Российские военные поразили пункты управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом на брифинге 11 июля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил России в течение суток поражены два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк в ДНР и Орехов в Запорожской области», — сообщил военный.

Помимо этого, российские войска поразили 75 украинских артиллерийских подразделений и военную технику в 94 районах.

Ранее Конашенков сообщил об ударе по пункту управления 47-й механизированной бригады украинской армии в районе Орехова в Запорожье. Представитель Минобороны уточнил, что также у Николаева и Краматорска российские военные ликвидировали склады боеприпасов группировки «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ.